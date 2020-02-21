Son dakika: Başkan Erdoğan, Angela Merkel ve Emmanuel Macron ile görüştü! 21.02.2020 14:17

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin tavrı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Rejimin İdlib'deki saldırganlığı durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejimin tavrı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Rejimin İdlib'deki saldırganlığı durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunarak; yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

İDLİB'DEKİ REJİM SALDIRILARI:

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

LİBYA KONUSU:

Başkan Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.