Müge Anlı'da Sezai Harman'ın ölmeden önceki sözleri kan dondurdu! Ağzından köpükler gelerek... (21 Şubat 2020 Cuma) 21.02.2020 13:46

Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesi kan dondurdu! Hafta içi her gün ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitirdi. Kendi çocukları da dahil herkes Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili eşi Ayşe Hanım'dan şüpheleniyordu. 21 Şubat Müge Anlı son bölümde canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi Müge Anlı ve izleyicisini şoke etti. Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Ünlükoç, annesinin üvey babasını zehirlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Ardından Sezai Harman'ın yeğeni Seda Bey ise amcasının ölmeden önceki halini ve son sözlerini Müge Anlı ekibine anlattı. Müge Anlı'daki korku filmlerini aratmayan Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri!