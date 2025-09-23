Başakşehir Şahintepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki telefon direğine çarptıktan sonra inşaat alanını çevreleyen demir levhalara vurdu.

Demir parçası otomobili delip geçti

Çarpmanın etkisiyle levhalardan kopan kalın demir parçası, aracın motor kısmından içeri girerek sürücünün bacağına saplandı. Demir, otomobilin arka kısmından çıkarak adeta mızrak gibi aracı delip geçti. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü büyük panik yaşadı.

Kurtarma operasyonu saniyelerle yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü çıkaramayınca itfaiyeden destek istendi. İtfaiye ekipleri demiri keserek sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, kurtarma anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.