Başakşehir'de korkunç kaza!
Başakşehir’de sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yol kenarındaki levhalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan demir parçası mızrak gibi aracın ön kısmından girip sürücünün bacağına saplandıktan sonra arka kısmından çıktı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışan müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir Şahintepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki telefon direğine çarptıktan sonra inşaat alanını çevreleyen demir levhalara vurdu.
Demir parçası otomobili delip geçti
Çarpmanın etkisiyle levhalardan kopan kalın demir parçası, aracın motor kısmından içeri girerek sürücünün bacağına saplandı. Demir, otomobilin arka kısmından çıkarak adeta mızrak gibi aracı delip geçti. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü büyük panik yaşadı.
Kurtarma operasyonu saniyelerle yarıştı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü çıkaramayınca itfaiyeden destek istendi. İtfaiye ekipleri demiri keserek sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, kurtarma anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.