Zeytinburnu’nda otomobile ateş açtılar! O anlar kamerada

Olay saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen şüpheliler, park halinde bulunan 34 MER 21 plakalı araca uzun namlulu silahla ateş açarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar iş yerine ve park halindeki araca isabet etti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçla sokağa gelen şüphelilerin silahla park halindeki otomobile ateş açıp daha sonra kaçtıkları anlar görülüyor