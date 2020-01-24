Haberler Video Son dakika: Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama
Son dakika: Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama

24.01.2020 21:58

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ'daki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu, "Sivrice’de 5 yıkık bina, 2 yaralı var" ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var. Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. 2 vatandaşımız yaralı. Elazığ Merkez'den de herhangi bir can kaybımız yok. Yine köylerden sağlıklı bilgi alınmaya çalışılıyor. Elazığ ve çevresinde herhangi bir ölüm bilgisi ulaşmadı. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz. Tüm ekiplerimizi oralara gönderdik. 6.8'den sonra artçıu sarsıntılar geldi. Çevre illerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntılar oluştu. Şu ana kadar herhangi bir ölüm ihbarı yok. Arkadaşlarımız muhtarlarla görüşüyorlar oralara intikal ediyor. Bilgi geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
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