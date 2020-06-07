Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan A Haber canlı yayınında kentsel dönüşümle ilgili flaş açıklamalar

07.06.2020 16:36

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Kurum kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili sorulara yanıt verirken, Riva deresi ile ilgili konulara da açıklık getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADA?

Kağıthane'deki kentsel dönüşüm noktasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Esenler Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ettik. Bu alanda toplamda 60 bin konutun üretimini gerçekleştireceğiz ve örnek diyebileceğimiz millet bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla gerçekten şehircilik anlamında her türlü sosyal alt yapısı olan bir proje olacak.

İlk etapta 15 bin bağımsız bölüm üretiyoruz. 5 bini Esenler bölgemizdeki konutların dönüşümü. 10 bini de çevre ilçelerdeki riskli acil yıkılması gereken diyeceğimiz binaların dönüşümü için yaptığımız konutlar.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallemizde kentsel dönüşüme başlamış ancak süreç aşamasında yarım kalmış inşaatlarımız vardı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini ele aldık. 2 bin 800 inşaatını başlattık.

Şu anda da Kağıthane'de incelemeler yapıyoruz. 22 Nisan'da arkamızdaki alanda bir bina göçmüştü. İncelemeler 123 binada tespit çalışması yaptık. 34 bin metrekarelik alanda 745 bağımsız bölümden oluşan gerçekten mahalle kültürünü yansıttığımız az katlı etraftaki eski yapılarla yeni projeyi kıyasladığınızda yaşanabilir sosyal alt yapısı olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki ağustos ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Riva deresine 37 ayrı noktada denetim yaptık. Cezalar kestik. Hukuki süreci de başlattık.

İBB'NİN HALİÇ ALGISI

94 yılından bugüne getirdiğimiz süreçte İstanbul'un yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Temizlenemez denen Haliç'i temizledik ve yüzülebilir bir hale getirdik. Haliç'te ne yaptıysak Türkiye'nin diğer yerlerinde de öyle çalışıyoruz.

81 İLDE 81 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

Şu anda kadar 23 millet bahçesinin açılışını yaptık.