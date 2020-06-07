CHP'li Balıkesir Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın Mehmetçiklere ettiği skandal hakarete tepkiler büyüyor. Sarı'nın "Deyyus" diyerek hakaret ettiği eski Uzman Çavuş Halil İbrahim Gülsoy, CHP'den özür beklerken; sosyal medyada da açıklamalara tepki yağdı.
CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'dan Mehmetçiklere hakaret
07.06.2020 17:10
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