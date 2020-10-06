Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Azerbaycan'a gidecek. Çavuşoğlu'nun Bakü'deki ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugün çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gideceği belirtildi.





KRİTİK GÖRÜŞMELER

Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülürken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.