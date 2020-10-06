Karabağ’da tokat yiyen Paşinyan savaş suçuna imza attı! Batı'dan destek alamadı...

Karabağ’da tokat yiyen Paşinyan, iyice çılgınlaştı. Sivillere füze yağdırıp savaş suçuna imza attı. Ermeni lider, Batı’dan destek alamadı. Trump’la görüşemediğini açıkladı. Putin “meşgulüm” deyip telefonu suratına çarptı.

Karabağ'da tokat yiyen Paşinyan, iyice çılgınlaştı. Sivillere füze yağdırıp savaş suçuna imza attı. Ermeni lider, Batı'dan destek alamadı. Trump'la görüşemediğini açıkladı. Putin "meşgulüm" deyip telefonu suratına çarptı.

Askerlerı ise dağıldı. Savaşmaktansa kalleşçe masumlara saldırdı. dün de 3 şehirde sivillere füze yağdırdı.

BAKAN AKAR: Ermenistan savaş suçu işliyor.

İsrail, Ankara'ya baskı yapılmasını istedi.

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KKTC: Azeri kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız.

CAN KARDEŞİYİZ

Paşinyan yalnız kaldı. Putin bile "Meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapattı! Azerbaycan lideri Aliyev ise dünyaya "Türkiye ile kardeşliğimiz ebedidir" mesajı yolladı.

Azerbaycan, topraklarına saldıran Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Bugüne kadar süren operasyonlarda 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan Paşinyan, "Trump Coronavirüs'e yakalanmasaydı ondan yardım isteyecektim" diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

Son çare olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı.

Ancak Rusya lideri telefonu açmadı. "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" diyerek telefonu kapattı.



Azerbaycan askerleri, Ermenistan'a ait tankları etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise dün katıldığı yayında önemli mesajlar paylaştı. "Bizim kardeşliğimiz ebedidir. Aziz kardeşim Erdoğan ile düzenlenen basın toplantılarında demiştim ki dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın ikinci ülke yoktur" açıklamasını yaptı.