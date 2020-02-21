Son dakika: Bakan Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama 21.02.2020 14:43

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünün sağlandığını belirterek, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 1 milyon sosyal konut yapımını yaptık ve dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık ve bunun 25 bini İstanbul'da." dedi.

Bakan Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'daki belediye başkanlarıyla Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi

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Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, gelinen süreçte birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 1 milyon sosyal konut yaptık ve dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık. Bakanlığımız bünyesinde 2019 yılında 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık ve bunun 25 bini İstanbul'da. İstanbul'daki projelerimiz içerisinde Başakşehir'de, Üsküdar'da, Fatih'te, Ataşehir'de, Bahçelievler'de, Güngören'de, Bağcılar'da birçok ilçemizde projelerimizi başlattık. Gaziosmanpaşa'da projelerimiz devam ediyor, Kağıthane'de yine aynı şekilde projelerimiz devam ediyor, Bayrampaşa'da alanlarda çalışmalarımız var."

Bakan Kurum, Beyoğlu'nda hem Sütlüce hem Okmeydanı hem de Hacıhüsrev Mahallesi'nde dönüşüm projeleri başlattıklarını ve kararlı bir şekilde bu projelerin üzerine gideceklerini ifade etti.

Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattıklarını belirten Kurum, "Bu proje çerçevesinde 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını tamamlıyoruz. 5 bin konutu Esenler ilçesinde Sayın Başkanımız 2021 yılına kadar yıkıp bu sağlam, güvenli konutlara taşıyacak. 10 bin rezerv konutu da yine çeperdeki ilçelerimize dağıtacağız ve ihtiyacı olan kentsel dönüşümde anlaşmış, projelerini başlatmış tüm ilçelerimize rezerv konut olarak sunacağız ve bu süreci hep birlikte gönül birliği içerisinde yürüteceğiz." dedi.