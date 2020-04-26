RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Bakan Koca 26 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca 26 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
26.04.2020 19:59

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki 26 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 26 Nisan tarihinin son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün olduğunu bildirdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki 26 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 26 Nisan tarihinin son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün olduğunu bildirdi.





Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadelerine yer verdi.

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