Son dakika: Bakan Koca 26 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

26.04.2020 19:59

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki 26 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 26 Nisan tarihinin son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün olduğunu bildirdi.