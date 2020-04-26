Hande Erçel canlı yayında kıskançlık krizine girdi! Murat Dalkılıç'a eski eşi Merve Boluğur yorumu yapılınca...

26.04.2020 19:59

Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile karantina günlerinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Şarkıcı sevgilisinin Intagram'da canlı yayın yaptığı sırada takipçilerinden gelen yorumları okuyan Hande Erçel, kıskançlık krizine girdi. Sosyal medyadan mini konserler veren Murat Dalkılıç'a eski eşi Merve Boluğur hakkında gelen yoruma sinirlenen Erçel'in imdadına yakın arkadaşı koştu. Bir sosyal medya kullanıcısının Dalkılıç'a, "Merve Boluğur'a yazdığın şarkıyı söyler misin?" isteğini gören Hande Erçel, arkadaşının tepkisinin ardından Dalkılıç hayranına bakın nasıl yanıt verdi...

Ancak, canlı yayın sırasında 'Bihter' isimli kullanıcısının Dalkılıç'a "Merve Boluğur'a yazdığın 'Kırk yılda bir gibisin' şarkısını söyler misin?" sözleri Hande Erçel'i kızdırdı.

Erçel'in yakın dostu Feyza Kazak o yoruma kayıtsız kalamayıp, "Hande'nin arkasında 12 Milyon var, senin yaşın kaç Bihter? Herhalde seni çok üzmüşler" şeklinde yorum yazdı.

Arkadaşından aldığı destekle şoku atlatan Hande Erçel, "Çok tatlısın Bihter" yorumu yazarak tepkisini gösterdi.