Son dakika: Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

16.06.2020 17:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." ifadelerini kullandı.