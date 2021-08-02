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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti
02.08.2021 17:16
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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'taki yangın şiddetli rüzgarla etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra rüzgarın yer değiştirmesiyle alevler Beydiğin Mahallesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi. Mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.


Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

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