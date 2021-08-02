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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'taki yangın şiddetli rüzgarla etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra rüzgarın yer değiştirmesiyle alevler Beydiğin Mahallesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi. Mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

DHA
02.08.2021 16:53 - Son Güncelleme: 02.08.2021 17:16
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, şiddetli rüzgarla etkisini sürdürüyor. Rüzgarın öğleden sonra yön değiştirmesiyle yangın, mahalle merkezine doğru ilerlemeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

Dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

Mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerinin geldiği arazözlerin hortumlarını da tutarak, yangını söndürmek için çaba harcarken, kepçelerle de yangının ilerlemesini engellemek için setler oluşturuldu. Alanda bulunan sağlık ekipleri de göz damlaları dağıttı. Alevler ayrıca zaman zaman 20 metreyi geçen yüksekliğe ulaştı.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

EVLERİNİ BOŞALTMAK İSTEMEDİLER
Jandarma ekipleri, yangının evlere doğru gelmesi üzerine, sahiplerinden boşaltmalarını istedi. Birçoğu evini boşaltırken, bazıları gitmemek için direndi.

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

Alevleri görenler, hızla mahalleden uzaklaştı. Yangının evlerine doğru geldiğini gören bazı kişiler, gözyaşı döktü. Yangın, mahalle içine girmezken, yüksek noktada yer alan 3 ev kısmen hasar gördü.