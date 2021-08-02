SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti
Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'taki yangın şiddetli rüzgarla etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra rüzgarın yer değiştirmesiyle alevler Beydiğin Mahallesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi. Mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, şiddetli rüzgarla etkisini sürdürüyor. Rüzgarın öğleden sonra yön değiştirmesiyle yangın, mahalle merkezine doğru ilerlemeye başladı.
Dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi.
Mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerinin geldiği arazözlerin hortumlarını da tutarak, yangını söndürmek için çaba harcarken, kepçelerle de yangının ilerlemesini engellemek için setler oluşturuldu. Alanda bulunan sağlık ekipleri de göz damlaları dağıttı. Alevler ayrıca zaman zaman 20 metreyi geçen yüksekliğe ulaştı.