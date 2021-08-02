SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangın! Beydiğin Mahallesi'nde yaşayanlar alevlere karşı dallarla mücadele etti

Dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi.