Son dakika: Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması! Acı haber geldi

Ankara'da 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada Kemal Altuğ (37), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Bürümcük Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede, doğal gaz kaynaklı patlama yaşandı.









İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası tedbir amacıyla sokakta bulunan doğal gaz akışı kesildi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Kemal Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.





Esnaf Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.







Olayla ilgili inceleme başlatıldı.