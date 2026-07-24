Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama

Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili CHP'den istifa etti

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası Ayasofya vurgusu: "Yeniden ibadete açmak bize nasip oldu"

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası Ayasofya vurgusu: "Yeniden ibadete açmak bize nasip oldu"