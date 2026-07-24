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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklama
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 15:15
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Hasan Demir
Takvim.com.tr
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