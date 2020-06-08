Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 65 yaş üste ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında detayları aktardı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 14.15'te başladı.
AK Parti MKYK Toplantısı, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. pic.twitter.com/oddOJgxnCc— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 8, 2020