SON DAKİKA: Adana merkezli sahte vali operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını, telefonla arayıp, kendilerini vali olarak tanıtarak 240 bin lira dolandıran çete, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 13 çete üyesi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında çete üyelerinden Oğuzhan D.'nin, irtibata geçecekleri iş insanlarının yaşadıkları şehirlerin valileri ile özel kalemlerinin isimlerini internetten öğrendiği tespit edildi.











SAYIN VALİM SİZİNLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Oğuzhan D.'nin daha sonra iş insanlarını arayıp, 'Sayın valim telefonda sizinle görüşmek istiyor' diyerek, telefonu kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nefvel K.'ye verdiği, Nevfel K.'nin de iş insanına, 'Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Sizinle bu zor günlerde sürekli görüşmek istiyorum. Hayırsever iş insanlarının da desteğini bekliyorum. Ben sizi her zaman beklerim' dediği belirlendi. Telefonu geri alan Oğuzhan D.'nin 'Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an ihtiyacımız olan 100 entübe cihazından 20 adet var. Cihazın tanesi 4 bin lira. Alacağınız cihazların bedeli verginizden düşecek' dediği ortaya çıktı.









'FINDIK TİCARETİ' İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLMADI

Şüphelilerin bu yöntemle iş insanlarını ikna edip, havale yoluyla para topladığı, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı belirlendi. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme 'fındık ticareti' ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti.











13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tek tek tespit edilen çete üyeleri Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 7'si kadın 13 şüpheli gözaltına alındı Şüpheliler, Adana'ya getirilecek. Operasyon ise devam ediyor.









ADANA'YA GETİRİLDİLER

Kendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi. İçlerinde çete lideri olduğu iddia edilen Nefvel K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.