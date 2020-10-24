TCG Anadolu'da yerli İHA ve SİHA'lar görev yapacak

Gelecek yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek en büyük savaş gemimiz TCG Anadolu'da yerli üretim olan İHA ve SİHA'lar da görev yapacak. Böylece İHA ve SİHA'ların menzil alanı genişleyecek ve ihtiyaç halinde Mavi Vatan'ın dört bir yanında görev alabilecek.

Türk savunma sanayiinin büyük başarı elde ettiği İHA ve SİHA teknolojisi, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu'da kullanılacak.

30 HAVA ARACI TAŞIYACAK

Gemiye, çeşitli boyutlarda jet motorlu, gemiye iniş kalkış yapabilen, gerektiğinde vuruş kabiliyeti olacak İHA'lar yerleştirilecek. Türkiye'ye küresel güç olma yolunda kritik kabiliyetler kazandıracak gemi, 30 hava aracı taşıyabilecek, 1 amfibi taburla kriz bölgelerine müdahale edebilecek.

DİKEY İNİŞ KALKIŞ OLMADAN DA GEMİDEN KALKABİLECEK

TCG Anadolu için 2021'de seri üretimine başlanacak TUSAŞ Kargo İHA ve geçen yıl ilk uçuşunu yapan Albatros Kargo İHA gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Gemide kullanılacak taktik İHA'ların dikey iniş kalkış olmadan gemiden kalkmasının da mümkün hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.

İnşasına Tuzla tersanesinde devam edilen gemi, gelecek yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.