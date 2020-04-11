Sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayısını nasıl etkileyecek? Uzmanlar yanıtladı! 11.04.2020 13:59

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 11 Mart'ta Türkiye'ye de sıçradı. Koronavirüs salgınına karşı Türkiye bir dizi tedbirler aldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Peki; Sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayısını nasıl etkileyecek? İşte merak edilen bu soruyu İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Mercan yanıtladı...