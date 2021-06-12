‘’Size söz veriyorum suyu ucuzlatacağım’’ diyen Mansur Yavaş, suya yüzde 80 zam yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP gruplarının 3 kez reddettiği zam teklifini bugün yeniden Meclis'e getirdi. CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu "çekimser" oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edildi. Ankaralılar artık suyu yüzde 80 zam ile tüketecek. 9 aydır suya yapılmak istenen yüzde 80 zamma karşı direnen AK Parti ve MHP grubunun çekimser oy kullanmalarının sebebi ise CHP'nin zamdaki ısrarcı tutumu olduğu ifade ediliyor.