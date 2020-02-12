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Siyasi ayak arayan iyi baksın! İşte FETÖ’den yargılanan CHP’liler

Siyasi ayak arayan iyi baksın! İşte FETÖ’den yargılanan CHP’liler

12.02.2020 19:00

15 Temmuz hain darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si şimdi de siyasi ayak propagandasına sarıldı. ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ diyerek kendi partisinin bağlantısını saklamaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun bu samimiyetsiz çıkışı CHP’nin FETÖ ile olan sinsi ittifakını ve FETÖ’den yargılanan CHP’lileri yeniden gündeme getirdi. İşte FETÖ’den yargılanan CHP’li isimler…


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