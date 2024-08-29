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Siverek'te silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı!
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Siverek'te silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı!

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 17:17

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü Mahallesi'nde, akraba iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kırsal Bayırözü Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı akraba iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği çatışmada, olay yerinde büyük bir kaos yaşandı.

Kavgada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Çatışma sırasında Ferhat A, Leyla Ö, Fatih D, Kenan A, Muzaffer A, Turan A ve Ahmet A yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hızla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Muzaffer A, Turan A ve Ahmet A hayatını kaybetti.

Olay Yeri ve Hastanede Geniş Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından güvenlik güçleri, hem olay yerinde hem de hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayın daha fazla büyümesini engellemek amacıyla bölgede jandarma ekipleri tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. Kavganın failleri olduğu düşünülen kişiler yakalanmaya çalışılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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