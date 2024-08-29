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Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar son yolculuğuna uğurlandı!
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Metrobüs kazasında ölen Ferhat Uçar son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024, 18:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 18:53

Küçükçekmece’de yaşanan metrobüs kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Uçar’ın naaşı, yoğun bir katılımın ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

Sabahın erken saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen ve iki metrobüsün çarpışmasıyla sonuçlanan kazada, 50 kişi yaralanırken, 22 yaşındaki Ferhat Uçar yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki, Uçar olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni: Acılı Aile ve Yakınlar

Uçar'ın cenazesi, Esenyurt Uhut Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile kaldırıldı. Törene Uçar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da katıldı. Acılı aile ve yakınları, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı; Uçar'ın naaşı cenaze aracına taşınırken bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Son Yolculuk: Ferhat Uçar Defnedildi

Cenaze namazının ardından Uçar'ın naaşı, Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Törende gözyaşları sel oldu; genç yaşta hayatını kaybeden Uçar, sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi. Uçar'ın vefatı, hem ailesi hem de çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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