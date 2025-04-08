Sivas’ta trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 8.04.2025 18:17:56

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Şenel Yılmaz (58), sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Yılmaz bisikletiyle okuluna giderken, 4 Eylül Stadyumu yanında okullar bölgesine dönmek istediği sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün ikindi namazının ardından Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazına meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Cenaze, Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Şenel Yılmaz'ın vefatı, eğitim camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

