Sivas’ta otomobil tır ve bariyerler arasında sıkıştı: Kaza anı kamerada

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Kazanın yaşandığı anlar, arkadan gelen bir başka tırın yol güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolsüz şekilde yola girdiği ve bariyerlerle tır arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

Feci kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu sırada Erzincan istikametine giden 31 E 4719 plakalı tırla çarpışan otomobil, bariyerlerle tırın arasında sıkıştı. Araç yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.