Sivas’ta otomobil tır ve bariyerler arasında sıkıştı: Kaza anı kamerada
Sivas-Ankara karayolunda kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobil, tırla bariyerler arasında sıkışarak 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.
KARAYOLUNA KONTROLSÜZ ÇIKTI
Kaza, Sivas-Ankara karayolu Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.R. idaresindeki 58 HA 0703 plakalı otomobil, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden kontrolsüz şekilde yola girmek istedi.
TIRLA BARİYERLER ARASINDA KALDI
Bu sırada Erzincan istikametine giden 31 E 4719 plakalı tırla çarpışan otomobil, bariyerlerle tırın arasında sıkıştı. Araç yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Feci kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın yaşandığı anlar, arkadan gelen bir başka tırın yol güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolsüz şekilde yola girdiği ve bariyerlerle tır arasında sıkıştığı anlar yer aldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.