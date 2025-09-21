PODCAST CANLI YAYIN

Sivas’ta otomobil tır ve bariyerler arasında sıkıştı: Kaza anı kamerada

Sivas-Ankara karayolunda kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobil, tırla bariyerler arasında sıkışarak 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

KARAYOLUNA KONTROLSÜZ ÇIKTI

Kaza, Sivas-Ankara karayolu Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.R. idaresindeki 58 HA 0703 plakalı otomobil, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden kontrolsüz şekilde yola girmek istedi.

TIRLA BARİYERLER ARASINDA KALDI

Bu sırada Erzincan istikametine giden 31 E 4719 plakalı tırla çarpışan otomobil, bariyerlerle tırın arasında sıkıştı. Araç yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Feci kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı anlar, arkadan gelen bir başka tırın yol güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolsüz şekilde yola girdiği ve bariyerlerle tır arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Bunlar da Var

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle