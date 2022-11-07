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Sivas Gürün'de otobüs kazası: 2 ölü 20 yaralı

Sivas Gürün'de otobüs kazası: 2 ölü 20 yaralı
07.11.2022 09:12

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Son dakika haberleri... Sivas Gürün^de düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada 2 ölü ve 20 yaralının olduğu bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.

Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.

Kazada 2 ölü ve 20 yaralının olduğu bildirildi.

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