Sivas Gürün'de otobüs kazası: 2 ölü 20 yaralı

Son dakika haberleri... Sivas Gürün^de düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada 2 ölü ve 20 yaralının olduğu bildirildi.
Son dakika haberleri... Sivas Gürün^de düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada 2 ölü ve 20 yaralının olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.
Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.
Kazada 2 ölü ve 20 yaralının olduğu bildirildi.