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Bakkalda uyuşturucu ticareti! 2 kişi tutuklandı

Bakkalda uyuşturucu ticareti! 2 kişi tutuklandı
07.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 07.11.2022 09:13

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Son dakika haberleri... Osmaniye’de bakkal dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsın bir bakkal dükkanında uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan fiziki takiple ihbarı doğrulayan ekipler, dükkana baskın yaptı. Baskında A.E.M. ile A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınırken hassas burunlu narkotik köpeğiyle de bakkal dükkanında arama yapıldı. Aramalarda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen sevk zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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