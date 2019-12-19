Şişli'de Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta olay çıktı! Pankart açmak isteyen kadına sert müdahale 19.12.2019 14:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katılacağı tören öncesi bir kadın pankart açmak istedi. Kadın, güvenlik görevlileri ve korumaların sert müdahalesiyle sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

SAHNEDEN ÇIKARILDI



Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

NE YAZDIĞI GÖRÜLMEDİ



Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.