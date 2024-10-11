SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Şişli'de kadın cinayeti: Cani koca eşini silahla öldürüp kaçtı!
Haberler Haber Videoları

Şişli'de kadın cinayeti: Cani koca eşini silahla öldürüp kaçtı!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 20:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 20:11

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.’yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'de eşi ile tartışan Yılmaz U., tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eşi Gülcan U.'yu silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., eşini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Gülcan U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Almanya'dan Eurofighter kararı! Resmi onay verildi!
11.10.2024Cuma
Bayraktar TB3 PT-2 SİHA, rampa kalkış testini başarıyla tamamladı!
11.10.2024Cuma
Sivas’ta değeri 5 milyon 500 bin TL olan kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi!
11.10.2024Cuma
Ataşehir'de İETT otobüsü yangını!
11.10.2024Cuma
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti için iddianame hazırlandı: İçeride çürüyecek
11.10.2024Cuma
Bunlar da Var
DİKKAT +18 GÖRÜNTÜ! Kocaeli’de kan donduran cinayet: Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü 01:43
Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü!
10.10.2024Perşembe
Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! 13:51
Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!
10.10.2024Perşembe
İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı 02:44
İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı
10.10.2024Perşembe
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı! İşte o anlar... 00:44
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
10.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA