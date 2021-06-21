Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı? Hangi yan etkide ne yapmalı?

Spot: Koronavirüsle mücadelede üstün başarı gösteren Türkiye'de aşılama konusunda her gün yeni bir rekor gelirken vatandaşların hala en çok merak ettikleri konu ise "hangi aşıyı olmalıyım" oldu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı randevusunda vatandaşlara iki seçenek sunuyor. Vatandaşlar ya inaktif aşı olan Sinovac'ı ya da mRNA aşısı olan BioNTech'i seçiyorlar. Bu durumda da, Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha etkili konusuyla ilgili bilgi edinme süreci yaşanıyor. Öte yandan aşıda 3. doz gerekli mi sorusu da bir diğer merak konusu oldu. Peki Sinovac mı BioNTech mi? Hangi aşının antikoru daha fazla? Koronavirüs aşısında 3. doza gerek var mı? İşte detaylar…

A haber canlı yayınına bağlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aşılar güvenli. Şu anda Türkiye'de Sinovac ve BioNTech var. Her iki aşı da güvenli ve etkili. Dolayısıyla hangisini yaptırmak istiyorlarsa yaptırabilirler. Tereddüt etmesinler. Yaşlılarda da kronik hastalığı olanlarda da alerjik hastalığı olanlarda da her iki aşı da yapılabiliyor. Ama aşıya karşı aşırı alerjik reaksiyon yaşayanlar varsa bu kişiler durumlarını belirterek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilirler. Türkiye'de henüz başlamış değil ama 3.hatırlatma dozu gerekebilir. Özellikle yüksek risk altında olan sağlık çalışanları gibi ya da toplumla teması fazla olan turizm sektöründe çalışanlarda, toplu taşıma şoförlerine 3. Doz uygulanabilir. Çünkü aşıyla elde edilen bağışıklık 6-9 ay devam ediyor. Ancak antikorlar belli bir süreden sonra zayıflıyor. Bir hatırlatma dozu immun hafızayı yeniden canlandırmak için gerekli olabilir" dedi.

HATIRLATMA DOZU YANİ 3. DOZ HANGİ AŞI İLE OLACAK?

Tevfik Özlü iki aşı ile de hatırlatma dozu olabileceğini belirterek, "Kişinin tercihine kalmış. İsterlerse Sinovac isterlerse BioNTech yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI'NDAN NASIL BİR KARAR ÇIKAR?

Özlü, "İdari kararlar için benim bir şey söylemem doğru olmaz. Ama bana sorarsanız sokağa çıkma kısıtlamasından yana değilim ben artık. Vatandaşların dış ortamda olması daha iyi bence. İç ortamda daha çok bulaşlar. Esas olan şey kapalı ortamlarda, kalabalıklar oluşturmama. O bakımdan sokağa çıkma kısıtlamalarının bu saatten sonra çok yararlı olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.