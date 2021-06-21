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Bacağından vurulmuş halde araç kullanırken öldü! Altından gönül ilişkisi çıktı

Bacağından vurulmuş halde araç kullanırken öldü! Altından gönül ilişkisi çıktı
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İstanbul Ümraniye'de önceki gün bacağın vurulduktan sonra yaralı halde araç kullanırken kaza yapan ve kan kaybından hayatını kaybeden 38 yaşındaki Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün birlikte olduğu kadınla ilişki yaşayan Metin Ö. ise gözaltına alınıp tutuklandı.


Durdu Ertürk, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu.

Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi.

Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yaptı.

Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi.

Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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