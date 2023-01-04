Sinan Ateş cinayeti: Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Ekipler Ateş'in ölümüne neden olan silahı kullanan tetikçi ile azmettiricinin yakalanması için çalışamlarını derinleştirdi.