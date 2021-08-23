Şile'de tatil köyünde ve ormanlık alanda yangın! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Şile'de tatil köyünde bungalov evlerde başlayan yangın, evlerin çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu, 2 bungalov ev ile evlerin çevresindeki ormanlık alan zarar gördü.Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.