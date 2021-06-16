''SİHA sırası'' Haluk Bayraktar açıkladı: Polonya'dan sonra o ülkeler de listede

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Polonya'ya yapılacak SİHA teslimlerine dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Sınır ötesi harekatlar olsun, İdlib harekatı olsun... Tüm dünya bunu konuşuyor. Türk SİHA'larına çok büyük bir ilgi var. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya Silahlı Kuvvetleri'yle sözleşme imzaladık, SİHA'larımız teslim edilecek. En son Letonya Savunma Bakanı'nı ağırladık. Arnavutluk Bakanı'nı ağırladık... Avrupa ülkelerinden ciddi bir ilgi var. Artık Türkiye ihraç edebilir noktaya geldi" dedi.

Karabağ Nişanı verilen Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bakü'de savunma sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Bayraktar, Karabağ Nişanı'nın gurur verici olduğunu belirtirken, "Bizler açısından mutluluk ve gurur verici bir gündü. Aynı zamanda Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'ydü. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanımız huzurunda bize Karabağ Nişanı'nı takdim etti. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Tek millet 2 devlet anlayışının somut bir şekilde sahada zaferle sonuçlanması. Azerbaycan ordusunun Karabağ savaşında göstermiş olduğu stratejik başarı, teknolojimizin sergilenmesi, son teknoloji milli ürünlerin başarısı, böyle bir başarının parçası olmak Türk vatandaşı olarak gurur verici. Türkiye kendi gençleriyle ismini andırsın, bu duyguyu kardeş ülkede yaşamış olmak çok büyük mutluluk. Oranın özgürlüğüyle şehit olmuş Azerbaycanlı kardeşlerimizi anıyorum" ifadesinde bulundu.





SENEYE SİHA'LAR POLONYA'YA TESLİM EDİLECEK

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ülkelerin Polonya'ya yapılacak SİHA teslimlerinden de bahsetti. Bayraktar, "Bizlerin bu teknolojiyi ileriye taşıması, dünyanın en etkin teknolojik ürünleri bunlar. Sınır ötesi harekatlar olsun, İdlib harekatı olsun... Tüm dünya bunu konuşuyor. Türk SİHA'larına çok büyük bir ilgi var. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya Silahlı Kuvvetleri'yle sözleşme imzaladık, SİHA'larımız teslim edilecek. En son Letonya Savunma Bakanı'nı ağırladık. Arnavutluk Bakanı'nı ağırladık... Avrupa ülkelerinden ciddi bir ilgi var. Artık Türkiye ihraç edebilir noktaya geldi" dedi.





YENİ BİR SİHA ÜSSÜ MÜ KURULACAK?

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar yeni SİHA üsleriyle ilgiliyse, "(Azerbaycan ve Kıbrıs hakkında) Biz silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz kullanıyor. Burada biz sadece teknik destek sunuyoruz. Azerbaycan'da da SİHA'larımız var. Aktif bir şekilde... Üstler de aktif bir şekilde var. Teknik destek olarak devam ediyoruz. Kıbrıs konusu da TSK'nın kullanım konseptinde olan bir konu" ifadesinde bulundu.





AKINCI TİHA NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Bayraktar savaşan insansız uçakların da müjdesini verdi ve, "Her gün çok yoğun şekilde uçuşlar yapılıyor. Bu sene içinde aktif sahada operasyonel olarak kullanılacak. Daha gelişmiş elektronik ekiplerle doldurulmuş bir sistem. Biz sonrasında ülkemizde savaşan İHA'ları geliştireceğiz. Savaş uçakları artık insanlı olmayacak. Bu yarışı en ileri seviyede ülkemizin ihtiyaçları öncelik olmak üzere yapacağız" dedi.