Shinzo Abe'ye suikastın perde arkasında ne var? Dünya bu olayı konuşuyor

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'ye yapılan suikast, dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Konuştuğu esnada saldırgan tarafından vurulan Abe, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Abe, hayatını kaybetti. Peki Abe'ye düzenlenen suikastın arkasında ne var? A Haber canlı yayınına katılan Shizoka Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seijiro Takeshita gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Takeshita'nın açıklamalarından öne çıkanlar

SEÇİM ÖNCESİ SALDIRI

Saldırgan deniz kuvvetlerinde savunmacı olarak birkaç yıl askerlik yapmış. 41 yaşında bir erkek. Bu kadar açıklama yapıldı şu ana kadar. Fakat kendi ideolojisiyle bu eyleme gelmiş ve daha detaylı bir bilgi şu anda bilinmemekte. Çok kötü bir zamanlama yapıldı. Çünkü 48 saat içerisinde bu Pazar günü seçimler yaklaşıyor.

SUİKAST TERS TEPTİ

Burada düşünceme göre bu biraz uyanış çağrısı diyebilirim. Japonya'da seçmenler ve sandığa gelme oranları kayda değer bir şekilde düşüşteydi. Bu bir nevi Japon kamuya duyuru gibi oldu. Sandığa gitmeniz lazım ve toplumumuzu korumamız lazım gibi bir mesaj verdi. Çünkü eninde sonunda bu adam ne amaçladıysa ve ne yaptıysa istediğin tam tersini gerçekleştirdi. Çünkü Pazar günü Liberal Demokratlar büyük ihtimalle daha da çok oy alacak. Abe suikastının yüzünden. İnsanlar sandığa onlara duyduğu şükranlarını sunmak için gidecek. Kısaca kendisinin yaptığı eylem tam tersi bir tepkimeye sebep oldu.

JAPON SİYASETİNDE GÜÇLÜ BİR FİGÜRDÜ

Kendisi tanınan bilinen bir isim. Sadece kendi partisi için değil, bir siyasi figür. Japonya'da bilinen bir figür. Özellikle savaş sonrası Japonya'da 2 kez başbakanlık yapan 2 kişiden birisi. 2800 günden fazla başbakanlık görevi yaptığı takdir edilen bir gerçek. Her yıl dönen kapı gibi değişen bir sistemden çıkıp uzun bir süre koltuğunda kalabilen ve siyasette bürokratlardan uzaklaşıp halka siyasi gücünü verebilen birisiydi. Özellikle Trump döneminde çok zor zamanlardan geçse de siyasetin bilinen birisiydi. Özellikle ekonomide "Abenomik" yaklaşımlarıyla tanınan birisiydi. Yani kendisi Japon siyasetinde güçlü birisiydi.

SUİKASTIN ARKASINDA NE VAR?

Şöyle diyebilirim ki Abe çok güçlü bir figürdü. Özellikle Japonya'nın Çin'e karşı duruşunu çok iyi savunabilen birisiydi. Kendisi ayrıca duruşuyla, Rusların bu barbarca Ukrayna çatışmasında gösterdi. Karşı olduğunu belirtiyordu. Bu özelikle bizim siyasetimize, kendi desteğiyle güçlü ve etkili birisi olmasına rağmen bir darbe olarak görülebilir. Çünkü bu davranışları Japonya'nın özellikle çok karmaşık uluslararası dış ilişkiler zamanında yürüttüğü adımları biraz geriletti.

Öncelikle geçtiğimiz yıl Japonya'da sadece silahtan dolayı ölen 1 kişi oldu. Ondan önce de 4 kişi silahla öldürüldü. Yani 2 yılda sadece 5 kişi silahla öldürüldü. Yani Japonya'da silahla cinayet işleme oranı çok düşük. Japonya'nın açık bir duruşu var. Özellikle Rusya'nın taarruzuna karşı bunu koruyor. LNG yakıtlarında Rusya'dan yüzde 90 gibi ithal oranımız var. Bu küresel enflasyona karşı bir duruş. Japon ekonomisini zayıflatmak dışında, ekonomimizi de kötü etkilemekteydi. Özellikle petrolün yüzde 99'unu ithal eden bir ülkeyiz. Bizim kendi rüzgar ve solar enerjilerimiz hali hazırda Japonya'da yaygınlığa ulaşamadı. O yüzden ekonomimiz bu yönden darbe yedi. Onun dışında Japon halkında siyasi olarak uğraşılması gereken gerginlikler yarattı. Dünyadaki birçok ülke Avrupa ülkeleri özellikle, bizim burada Ukrayna'daki acıları biraz da sırtlanmamız lazım. Fakat Japonya'da bu açıklama konusunda biraz çekimserlik vardı yakın zamanda olacak seçimlerden dolayı.