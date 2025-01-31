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Sezai Altekin’e veda!
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Sezai Altekin'e veda!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 18:58

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin'den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Altekin'in naaşı Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp toprağa verildi.

Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

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