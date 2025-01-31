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MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
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MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 17:44

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreni sonrası bir grup teğmenin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup kılıç çekmesi sonrası başlatılan "disiplin" sürecinde karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir." denildi.

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