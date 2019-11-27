Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü! O anlar kamerada 27.11.2019 17:03

Malatya’da çevreyolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sürücünün yara almadığı olayda kamyon alev topuna döndü.