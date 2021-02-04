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Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi!

Selena'nın saç baş yolduran Kıvılcım'ı Hazal Şenel öyle böyle değişmedi!
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Bir zamanın popüler çocuk dizisi Selena, özellikle çocuk ve genç oyuncularının yetişkinlik halleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena Selin-Leyla ve Nazlı adlı üç kardeşin macerelarını anlatıyordu. Dizide rol alan Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel gibi oyuncular şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Dizinin kötü kalpli Kıvılcım'ı şimdiler sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder'e benzerliği de cabası


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