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Selçuklu'da feci kaza! Otomobil üst geçitten aşağıya düştü: 1 ölü!
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Selçuklu'da feci kaza! Otomobil üst geçitten aşağıya düştü: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 16:05 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 16:05

Konya Selçuklu'da meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak köprüden alt yola düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Merve Kübra Gümüşlü'nün kontrolünü yitirdiği 06 BIU 625 plakalı otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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