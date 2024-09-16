2 yaşındaki Sıla bebek için tutuklu 2 çocuk ile evde keşif yapıldı!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 15:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 15:50

Tekirdağ'da Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.





Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla bebeğin olayı ile ilgili olarak tutuklanan G.A. (14) ve K.A. (13) isimli iki komşu çocuk, tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma çerçevesinde yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.





Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukların getiriliş süresince geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık iki saat süren yer gösterme işleminin ardından iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturma çerçevesinde tutuklanan 5 kişiden biri olan anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi.

İddiaya göre anne B.Y. ifadesinde, ilk olayda kendisine çocuğunun düştüğünün söylendiğini belirtti. Eve döndüğünde çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden anne, hastaneye giderek durumu anlattığını ve tedavi sonrası çocuğun eve gönderildiğini söyledi.

"OLAYI GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ" İDDİASI

Son yaşanan olayda ise komşusuna gittiğinde çocuğunda tekrar morluklar fark ettiğini ve çocuğun baygın olduğunu belirterek 112'yi aradığını aktardı. Bebeğinin zarar gördüğünü fark eden B.Y.'nin, korktuğunu ve kimseye duyurmamak için olayı gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği iddia ediliyor.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DİŞ İZİ BULUNDU

Öte yandan, soruşturma kapsamında Sıla Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi bulunduğu öne sürüldü.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kimlere ait olduğunun belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Adli Tıp Kurumu tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Bebeğin hastaneye getirildiği 8 Eylül günü başına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

KARDEŞİ DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada da, entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşinin devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı, bakanlık olarak dava sürecine müdahil olunarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağı belirtildi.