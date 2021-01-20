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Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren hakkında flaş detay: Başkan Erdoğan'ı da tehdit etmiş

Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren hakkında flaş detay: Başkan Erdoğan'ı da tehdit etmiş
20.01.2021 15:59
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli dün akşam tutuklandı. Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, "Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit’i de 2. Abdülhamit’i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz diyor" dedi. Son dakika haberine göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran provokatör Abdurrahman Gülseren’in “Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i, 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah” dediği görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan tüm bu gerçekler saldırının bir provokasyon olma ihtimalini güçlendirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.


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