Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında çirkin paylaşımlar yapmıştı! Uğur Bostan'a hapis talebi

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 15:24 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 15:24

İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül'de motosiklet hırsızlığından yakalanan Yunus Emre Geçti (19), karakoldan kaçtı. Ekipler Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ancak Geçti, Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direnip çıkan arbede sırasında bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Polis memuru Şeyda Yılmaz (27) kurtarılamadı. 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen Geçti, tutuklandı. Olayın ardından Uğur Bostan, Yılmaz hakkında sosyal medya üzerinden "Dünyadan bir pislik daha temizlenmiş. Şükür" yazılı hakaret içerikli paylaşım yaptı.

EŞİ ŞİKAYET ETTİ

Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz'ın şikayetiyle şüpheli Uğur Bostan hakkında soruşturma başlatıldı. Bostan, WhatsApp uygulamasında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştığını ve paylaşıma not yazdığı yönündeki suçlamayı, Instagram hesabında da aynı şekilde paylaşımları yapmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini anlattı. Savcılık, Bostan'ın Yılmaz hakkında yaptığı paylaşımlar üzerine, şüpheli hakkında 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapsini talep etti.