15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gösterdiği kahramanlık sonrası FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, şehadetinin 4. yıl dönümünde TBMM anıtı önünde anıldı. TBMM anıtı önüne gelen milli sporcular gece saat 02.16'da şehit Ömer Halisdemir anısına gökyüzüne kırmızı- beyaz balonları bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehitlerimiz ve Ömer Halisdemir'in anısına bir konuşma gerçekleştirdi.
Şehit Ömer Halisdemir anısına TBMM'de gökyüzüne balonlar bırakıldı
16.07.2020 03:10
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