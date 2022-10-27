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Şehit ateşi Batman'a düştü! Pençe-Kilit'ten acı haber! Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu

Şehit ateşi Batman'a düştü! Pençe-Kilit'ten acı haber! Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu
27.10.2022 10:02

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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 26 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleriyle sağlanan temasta yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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