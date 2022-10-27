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Tunceli'de PKK operasyonu! 44 operasyonel tim sahada! Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu başladı

Tunceli'de PKK operasyonu! 44 operasyonel tim sahada! Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu başladı
27.10.2022 09:58

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Terör Örgütü PKK'ya yönelik devam eden Eren Abluka operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 548 personel ve 44 operasyonel timin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 (Tunceli- Ovacık-Mercan) Şehit J.Uzm.Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

545 PERSONEL 44 OPERASYONE TİM GÖREV ALIYOR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi;

"Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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