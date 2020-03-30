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Şehirlerarası deniz ulaşımına korona engeli! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

Şehirlerarası deniz ulaşımına korona engeli! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

30.03.2020 17:12

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.
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