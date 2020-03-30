Şehirlerarası deniz ulaşımına korona engeli! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.
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