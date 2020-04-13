Seda Bakan bornozuyla Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' şarkısında dans edince... 'Bu nasıl bir enerji'
Seda Bakan Instagram videosu ile herkesi kahkahaya boğdu. 4 Ekim 2014 yılında Ali Erel ile evlenen oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz Ağustos ayında ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Leyla adında bir kızı bulunan 34 yaşındaki Seda Bakan, koronavirüs nedeni ile uzun bir süredir evden çıkmıyor. Instagram hesabından haftaya Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısı ile başladığını belirten video yayınlayan Bakan, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Daha önce bir çekim arasında Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına üzerinde bornoz ile eşlik eden oyuncunun dansı takipçilerini bir hayli eğlendirdi. İşte Seda Bakan'ın Hadise şarkısına çektiği video...
13.04.2020 18:01
- Son Güncelleme: 13.04.2020 18:36
Seda Bakan, "Hafta başına Hadise'ciğimin Sıfır Tolerans parçasıyla başlıyorum, ah eski günler" diye yazdı. Karantina'da 30 günü geride bırakan Seda Bakan, zaman zaman ev hallerini de paylaşıyor.
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